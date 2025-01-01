путін вирішив змінити мовну політику рф: нові правила для іноземців та абітурієнтів

російський диктатор володимир путін ввів зміни в мовній політиці рф, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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Повідомляється, путін попросив до 1 травня 2025 внести до держдуми рф проєкт закону "Про мови народів рф", що передбачає створення відповідного держреєстру.

Крім того, за його дорученням також, до 1 червня 2025 року мають розробити проєкт основ державної мовної політики рф.

Зокрема, передбачається запровадження єдиного іспиту з російської мови для іноземних абітурієнтів, які вступають до російських вишів. Таке впровадження до 1 травня 2025 року.

Утім, іспити складатимуть не тільки іноземні студенти та абітурієнти, але й діти мігрантів, які вступатимуть до російських шкіл.

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