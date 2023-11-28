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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин разрешил "Роснефти" и десяткам госкомпаний засекретить информацию о себе

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 10:42  •  6589 просмотра

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путин подписал указ, разрешающий определенным государственным компаниям, таким как "Роснефть", скрывать корпоративную информацию с 1 июля 2023 года в ответ на "недружественные действия" со стороны США и других стран.

путин предоставил ряду компаний, включая "Роснефть" и ее дочерние компании, право не раскрывать корпоративную информацию с 1 июля 2023 года из-за санкционных рисков. Соответствующий указ №903 опубликован на официальном портале правовой информации рф, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Как следует из указа, право частично не раскрывать информацию предоставлено компаниям "ввиду необходимости принятия неотложных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву США и присоединившихся к ним иностранных государств и международных организаций.

Компании, включенные в перечень, могут самостоятельно определять, о какой информации сообщать в том случае, если раскрытие информации может "привести к введению мер ограничительного характера".

В этом случае компания будет обязана направить в Центральный банк уведомление, содержащее информацию, которую она не захотела раскрывать.

Кроме "Роснефти" и ее дочерних компаний, в перечень вошли в частности нефтяные компании "Башнефть" и "Славнефть", Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банк "Пересвет", а также производитель продукции органического синтеза "Уфаоргсинтез".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
путін дозволив "Роснафті" та десяткам держкомпаній засекретити інформацію про себе
Putin allowed Rosneft and dozens of state-owned companies to classify information about themselves
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