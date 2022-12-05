путин проехался по крымскому мосту - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские государственные СМИ сообщили, что российский диктатор владимир путин проехался по крымскому мосту, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, путин на Mercedes якобы проехался по крымскому мосту, который сегодня открыли после ремонта. При этом не указано, на каком именно участке проезжал путин.
Российские СМИ показали и видео этого проезда путина на авто.
Дополнение
Утром 8 октября на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.
Взрыв на крымском мосту ухудшил логистику оккупантов.
5 декабря российские СМИ сообщили о открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.
россия хотела восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.