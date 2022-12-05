путин проехался по крымскому мосту - росСМИ

Детали

Как сообщается, путин на Mercedes якобы проехался по крымскому мосту, который сегодня открыли после ремонта. При этом не указано, на каком именно участке проезжал путин.

Российские СМИ показали и видео этого проезда путина на авто.

Дополнение

Утром 8 октября на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.

Взрыв на крымском мосту ухудшил логистику оккупантов.

5 декабря российские СМИ сообщили о открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.

россия хотела восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.