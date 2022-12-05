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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін проїхався кримським мостом - росЗМІ

путін проїхався кримським мостом - росЗМІ

Київ • УНН

 • 908850 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські державні ЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін проїхався кримським мостом, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, путін на Mercedes нібито проїхався кримським мостом, який сьогодні відкрили після ремонту. При цьому не вказано, на якій саме ділянці проїжджався путін.

Російські ЗМІ показали і відео цього проїзду путіна на авто.

Доповнення

Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.

Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.

5 грудня російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.

росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.

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