путін проїхався кримським мостом - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські державні ЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін проїхався кримським мостом, пише УНН.
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Як повідомляється, путін на Mercedes нібито проїхався кримським мостом, який сьогодні відкрили після ремонту. При цьому не вказано, на якій саме ділянці проїжджався путін.
Російські ЗМІ показали і відео цього проїзду путіна на авто.
Доповнення
Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.
Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.
5 грудня російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.
росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.