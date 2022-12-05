путін проїхався кримським мостом - росЗМІ

Деталі

Як повідомляється, путін на Mercedes нібито проїхався кримським мостом, який сьогодні відкрили після ремонту. При цьому не вказано, на якій саме ділянці проїжджався путін.

Російські ЗМІ показали і відео цього проїзду путіна на авто.

Доповнення

Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.

Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.

5 грудня російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.

росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.