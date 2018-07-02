Путин присвоил военным частям РФ названия украинских городов

Также ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк).



В документах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". Названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.



Отметим, что документы были подписаны 30 июня, а опубликованы на портале сегодня, 2 июля.



Як сообщал УНН, российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине.