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Путин присвоил военным частям РФ названия украинских городов

Путин присвоил военным частям РФ названия украинских городов

Киев  •  УНН

 • 21229 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Так, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Также ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк).

В документах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". Названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что документы были подписаны 30 июня, а опубликованы на портале сегодня, 2 июля.

Як сообщал УНН, российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине.

Украинские Национальные Новости

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