Путін присвоїв військовим частинам РФ назви українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних назв ряду частин російської армії. Так, 6-й танковий полк російської армії відтепер носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк - "гвардійський Житомирсько-Берлінський", 163-й танковий полк - "гвардійський Ніжинський". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.
Також ряду частин російської армії були присвоєні почесні назви, що включають в себе назви міст Білорусі - Вітебська (90-а гвардійська танкова Витебско-Новгородська дивізія), Кобрина (856-й гвардійський самохідний артилерійський Кобринський полк), Слонима (102-й механізований Слонімско- Померанський полк).
У документах наголошується, що почесні назви присвоєні різним частинам "з метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Батьківщині та вірності військовому обов'язку". Назви українських міст включені в пам'ять про участь частин у звільненні цих міст в роки Великої Вітчизняної війни.
Відзначимо, що документи були підписані 30 червня, а опубліковані на порталі сьогодні, 2 липня.
Як повідомляв УНН, російський президент Володимир Путін і помічник американського лідера з національної безпеки Джон Болтон залишилися кожен при своїй думці після обговорення подій в Україні.