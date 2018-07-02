Путін присвоїв військовим частинам РФ назви українських міст

Також ряду частин російської армії були присвоєні почесні назви, що включають в себе назви міст Білорусі - Вітебська (90-а гвардійська танкова Витебско-Новгородська дивізія), Кобрина (856-й гвардійський самохідний артилерійський Кобринський полк), Слонима (102-й механізований Слонімско- Померанський полк).



У документах наголошується, що почесні назви присвоєні різним частинам "з метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Батьківщині та вірності військовому обов'язку". Назви українських міст включені в пам'ять про участь частин у звільненні цих міст в роки Великої Вітчизняної війни.



Відзначимо, що документи були підписані 30 червня, а опубліковані на порталі сьогодні, 2 липня.



Як повідомляв УНН, російський президент Володимир Путін і помічник американського лідера з національної безпеки Джон Болтон залишилися кожен при своїй думці після обговорення подій в Україні.