путин пожаловался на снижение товарооборота с Турцией и анонсировал встречу с Эрдоганом

Президент россии владимир путин заявил, что в июле ожидает встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Казахстане. Об этом российский президент заявил в разговоре с главой МИД Турции, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Путин заявил, что ожидает личной встречи с турецким президентом во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Астане.

Хочу вас попросить передать наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время - в июле, по моему мнению, 3-4-го числа - он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия (саммита ШОС - ред.). У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы - отметил российский лидер на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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Дополнение

Кроме того, российский президент пожаловался на снижение товарооборота с Турцией. Впрочем, путин заверил, что это связано с корректировкой цен на товары, поэтому он надеется, что ситуация исправится в ближайшее время.

Напомним

Весной стало известно, что объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на 33% - до 670 млн долл. по сравнению с 1 млрд долл. за аналогичный период 2023 года.