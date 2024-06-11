путін поскаржився на зниження товарообігу з Туреччиною та анонсував зустріч з Ердоганом
Київ • УНН
президент росії володимир путін очікує зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у липні під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані, щоб обговорити поточні питання і сподівається покращити торгівлю між двома країнами, яка скорочується.
Президент росії володимир путін заявив, що в липні очікує на зустріч з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в Казахстані. Про це російський президент заявив у розмові з главою МЗС Туреччини, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
путін заявив, що очікує на особисту зустріч турецьким президентом під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться в Астані.
Хочу вас попросити передати найкращі побажання президенту Ердогану. Сподіваюся, що найближчим часом - у липні, на мою думку, 3-4-го числа - він має бути в Астані, наскільки мені відомо, у рамках міжнародного заходу (саміту ШОС - ред.). У нас буде можливість з ним зустрітися та обговорити всі поточні питання
Один із найбільших банків Туреччини знову ускладнив відкриття рахунків для громадян рф04.05.24, 15:42 • 29458 переглядiв
Доповнення
Окрім того, російський президент поскаржився на зниження товарообігу з Туреччиною. А втім, путін запевнив, що це пов'язано з коригуванням цін на товари, тож він сподівається, що ситуація виправиться найближчим часом.
Нагадаємо
Навесні стало відомо, що обсяг поставок з Туреччини до росії за лютий скоротився на 33% – до 670 млн дол. порівняно з 1 млрд дол. за аналогічний період 2023 року.