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путін поскаржився на зниження товарообігу з Туреччиною та анонсував зустріч з Ердоганом

путін поскаржився на зниження товарообігу з Туреччиною та анонсував зустріч з Ердоганом

Київ • УНН

 • 18453 перегляди

президент росії володимир путін очікує зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у липні під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані, щоб обговорити поточні питання і сподівається покращити торгівлю між двома країнами, яка скорочується.

Президент росії володимир путін заявив, що в липні очікує на зустріч з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в Казахстані. Про це російський президент заявив у розмові з главою МЗС Туреччини, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

путін заявив, що очікує на особисту зустріч турецьким президентом під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться в Астані.

Хочу вас попросити передати найкращі побажання президенту Ердогану. Сподіваюся, що найближчим часом - у липні, на мою думку, 3-4-го числа - він має бути в Астані, наскільки мені відомо, у рамках міжнародного заходу (саміту ШОС - ред.). У нас буде можливість з ним зустрітися та обговорити всі поточні питання

- зазначив російський лідер на зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

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Доповнення

Окрім того, російський президент поскаржився на зниження товарообігу з Туреччиною. А втім, путін запевнив, що це пов'язано з коригуванням цін на товари, тож він сподівається, що ситуація виправиться найближчим часом.

Нагадаємо

Навесні стало відомо, що обсяг поставок з Туреччини до росії за лютий скоротився на 33% – до 670 млн дол. порівняно з 1 млрд дол. за аналогічний період 2023 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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