Путин: потенциальная выплата пенсий украинцам из Донбасса "не критична" для российского бюджета

"В обсуждении этой темы прежде всего, особенно с точки зрения страшилок для российского бюджета и наших бюджетников ... эти страшилки вбрасываются, безусловно, теми людьми или политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе", - сказал Путин.

Он добавил, что "серьезной нагрузки" для российского бюджета и рисков для выплат российским пенсионерам не будет.

"Мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно треть из того контингента, который, как мы предполагаем, может претендовать на наше гражданство. Там достаточно пожилое население на этих территориях сегодня осталось. Действительно, в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около ста миллиардов. Это не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критичным, что может поставить под вопрос выполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет", - заверил президент России.

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Он также добавил, что уровень пенсий в Украине "почти втрое меньше", чем в России, не уточнив, означает ли эта разница также и разницу в покупательной способности. По мнению Путина, российские пенсионеры не будут видеть несправедливости в возможной ситуации, когда люди из Донбасса получат право на российскую пенсию.

"Если иметь в виду, что люди еще и живут под пулями, и у них снаряды разрываются время от времени в городах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых еще помнят времена Великой Отечественной войны (Второй мировой войны - ред.), понимая, в каких условиях живут сегодня люди, а не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью", - предположил Путин.

Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинском.

Указ, по которому жители контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками районов на востоке Украины смогут в упрощенном порядке получать гражданство России, президент России Владимир Путин подписал 24 апреля.

Это решение резко раскритиковала Украину и ее западные союзники.

В частности, США назвали это решение Путина "крайне провокационным акцией", которая подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.