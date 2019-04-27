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Зеленський вперше відповів Путіну

Зеленський вперше відповів Путіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Володимир Зеленський вперше відповів президенту РФ Володимиру Путіну. У своєму зверненні він прокоментував ситуацію з планами Путіна щодо "паспортизацією України" та інші аспекти взаємовідносин України та Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Володимира Зеленського.

З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна Зеленський зазначив наступне:

“По-перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі „професіонали“ — у Ростові чи Магадані”, — повідомив Зеленський.

Зокрема, Володимир Зеленський розповів про відмінність України від Росії, яка, на його думку, полягає у тому, що "ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати “новою нафтою”, на яку влада Росії намагається перетворити власний народ".

Він додав, що українці — це вільні люди у вільній країні, а громадянство України — це "свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати".

Зеленський повідомив, що Україна не відмовиться від "своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн". Він додав, що "частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім — всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу. Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше".

Він додав, що не слід говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу.

"Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у норманському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі “всіх на всіх”. Без виключень. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова", - додав Зеленський.

Він додав, що має надію, що у Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

"Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін назвав першу тему переговорів із новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Українські Національні Новини

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