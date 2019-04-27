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Зеленский впервые ответил Путину

Зеленский впервые ответил Путину

Киев  •  УНН

 • 12876 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Владимир Зеленский впервые ответил президенту РФ Владимиру Путину. В своем обращении он прокомментировал ситуацию с планами Путина касательно "паспортизации Украины" и другие аспекты взаимоотношений Украины и России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина Зеленский отметил следующее:

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - сообщил Зеленский.

В частности, Владимир Зеленский рассказал об отличии Украины от России, которая, по его мнению, заключается в том, что "мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что российский паспорт предоставляет на самом деле. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ".

Он добавил, что украинцы - это свободные люди в свободной стране, а гражданство Украины - это "свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать".

Зеленский сообщил, что Украина не откажется от "своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран". Он добавил, что "частью миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Он добавил, что не следует говорить с Украиной языком угроз, военного и экономического давления. Это не самый лучший путь к прекращению огня и разблокирования Минского процесса.

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в норманнском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - добавил Зеленский.

Он добавил, что надеется, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

"Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет суд", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Путин назвал первую тему переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

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