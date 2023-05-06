путин пока не ответил на предложения Гутерриша о продлении зерновой сделке

ukru
Эксклюзив
06:00 • 25278 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 103328 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 62661 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117152 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115747 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106648 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101612 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112800 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132764 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179339 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 50381 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 76508 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 35606 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 66695 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 102399 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179337 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210017 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150694 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157061 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193419 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 86739 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106998 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123668 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159082 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165770 просмотра
Актуальное
путин пока не ответил на предложения Гутерриша о продлении зерновой сделке

путин пока не ответил на предложения Гутерриша о продлении зерновой сделке

Киев • УНН

 • 1383830 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин пока не ответил на предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о продлении Черноморского зернового соглашения. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Нет, пока нет", - ответил песков на вопрос, направлен ли уже ответ путина на письмо генсека ООН по теме продления зерновой сделки.

"Пока ситуация не улучшается с этим (с зерновой сделкой - ред.)", - добавил песков.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту россии владимиру путину варианты продления Черноморского зернового соглашения.

Турция, россия, Украина и ООН не смогли прийти к согласию, позволяющему новым судам перевозить зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был прекращен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Срок действия соглашения истекает 18 мая.

По соглашению Украина смогла экспортировать около 29,5 млн. тонн сельхозпродукции, в том числе 14,9 млн. тонн кукурузы и 8,1 млн. тонн пшеницы.

Координационный центр или Объединенный координационный центр (СКЦ) был создан в Стамбуле для наблюдения за перевозками с официальными лицами из трех стран и ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы