путін поки не відповів на пропозиції Гутерріша про продовження зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін поки що не відповів на пропозиції генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про продовження Чорноморської зернової угоди. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Ні, поки що ні", - відповів пєсков на запитання, чи надіслано вже відповідь путіна на лист генсека ООН на тему продовження зернової угоди.
"Поки що ситуація не поліпшується з цим (із зерновою угодою - ред.)", - додав пєсков.
Доповнення
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту росії володимиру путіну варіанти продовження Чорноморської зернової угоди.
Туреччина, росія, Україна та ООН не змогли дійти згоди, що дозволяє новим суднам перевозити зерно в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
Додамо
Туреччина, ООН, росія і Україна підписали в Стамбулі в липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який був припинений після початку російсько-української війни в лютому 2022 року.
Термін дії угоди закінчується 18 травня.
За угодою Україна змогла експортувати близько 29,5 млн тонн сільгосппродукції, зокрема 14,9 млн тонн кукурудзи і 8,1 млн тонн пшениці.
Координаційний центр або Об'єднаний координаційний центр (ОКЦ) був створений у Стамбулі для спостереження за перевезеннями з офіційними особами з трьох країн та ООН.