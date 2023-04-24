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В письме к путину глава ООН предложил варианты продления Черноморской зерновой сделки

В письме к путину глава ООН предложил варианты продления Черноморской зерновой сделки

Киев • УНН

 • 343462 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту россии владимиру путину варианты продления Черноморского зернового соглашения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гутерриш изложил свои предложения в письме и попросил министра иностранных дел россии сергея лаврова передать его путину. Об этом сообщил заместитель представителя ООН Фархан Хак в заявлении после встречи Гутерриша и лаврова в Нью-Йорке.

"Он (Гутерриш -ред.) предоставил подробный доклад о прогрессе, который уже был достигнут в этом вопросе, и подтвердил приверженность ООН продолжать работать над решением оставшихся вопросов", - сказал Хак.

По информации росСМИ Лавров заявил, что москва изучит это письмо.

Напомним

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и Россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

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