У листі до путіна голова ООН запропонував варіанти продовження Чорноморської зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту росії володимиру путіну шляхи щодо продовження Чорноморської зернової угоди, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Гутерріш виклав свої пропозиції в листі та попросив міністра закордонних справ росії сергія лаврова передати його путіну. Про це повідомив заступник представника ООН Фархан Хак в заяві після зустрічі Гутерріша і лаврова в Нью-Йорку.
"Він (Гутерріш -ред.) надав детальну доповідь про прогрес, який вже був досягнутий у цьому питанні, і підтвердив прихильність ООН продовжувати працювати над розв'язанням питань, що залишилися", - сказав Хак.
За інформацією росЗМІ Лавров заявив, що москва вивчить цей лист.
Нагадаємо
Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року було досягнуто Чорноморської зернової ініціативи між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.
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