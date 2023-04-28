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путин подписал закон об пожизненном лишение свободы за госизмену

путин подписал закон об пожизненном лишение свободы за госизмену

Киев • УНН

 • 305985 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс рф. Так, по статье 275 "Государственная измена" устанавливается пожизненное лишение свободы (ранее - до 20 лет)", - говориться в сообщении.

Также по статье 205 "Террористический акт" максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы (ранее - от 10 лет).

Закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит 12 лет (ранее - 10 лет).

Кроме того, усиливается наказание и за участие в террористическом сообществе. Виновным будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее - от 5 до 10 лет лишения свободы).

По статье 281 "Диверсия" ужесточено наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а также за нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны. За данные преступления будет грозить до 20 лет лишения свободы (ранее - до 15 лет).

Дополнение

Генпрокуратуру рф просят обвинить Лию Ахеджакову в госизмене.

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