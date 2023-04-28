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путін підписав закон про довічне позбавлення волі за держзраду

путін підписав закон про довічне позбавлення волі за держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін підписав закон, який вводить довічне позбавлення волі за держзраду і посилює відповідальність за тероризм. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАРС.

Цитата

"Відповідні поправки вносяться до Кримінального кодексу рф. Так, за статтею 275 "Державна зрада" встановлюється довічне позбавлення волі (раніше - до 20 років)", - йдеться в повідомленні.

Також за статтею 205 "Терористичний акт" максимальний термін збільшено з 15 до 20 років позбавлення волі. За вчинення акту міжнародного тероризму покарання становитиме від 12 років до довічного позбавлення волі (раніше - від 10 років).

Закон збільшує з 5 до 7 років позбавлення волі за вербування або втягнення у вчинення терористичних злочинів, а мінімальний термін за пособництво становитиме 12 років (раніше - 10 років).

Крім того, посилюється покарання і за участь у терористичному співтоваристві. Винним загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (раніше - від 5 до 10 років позбавлення волі).

За статтею 281 "Диверсія" посилено покарання за дії, спрямовані на пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури та життєзабезпечення населення, а також за заподіяння шкоди здоров'ю людей з метою підриву економічної безпеки та обороноздатності країни. За ці злочини загрожуватиме до 20 років позбавлення волі (раніше - до 15 років).

Доповнення

Генпрокуратуру рф просять звинуватити Лію Ахеджакову в держзраді.

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