Путин подписал закон о блокировке "фейковых новостей"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает блокирование "фейковых новостей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.
Этот закон предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях.
В частности, вводится запрет на распространение "в СМИ и информционно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности". Согласно документу, за такое нарушение предусмотрен штраф.
Напомним, Российский Совет Федерации принял закон, предусматривающий блокирование "фейковых новостей".
Ранее Госдума России приняла законопроект о блокировании "фейковых новостей".