Путин подписал закон о блокировке "фейковых новостей"

Этот закон предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях.

В частности, вводится запрет на распространение "в СМИ и информционно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности". Согласно документу, за такое нарушение предусмотрен штраф.

Напомним, Российский Совет Федерации принял закон, предусматривающий блокирование "фейковых новостей".

Ранее Госдума России приняла законопроект о блокировании "фейковых новостей".