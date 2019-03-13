Российский Совет Федерации принял закон о блокировании "фейковых новостей"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российский Совет Федерации принял закон, предусматривающий блокирование "фейковых новостей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Документ дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генпрокуратуры.
В частности, вводится запрет на распространение "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности".
В случае обнаружения такой информации в электронных СМИ, генпрокурор сможет обращаться в Роскомнадзор с требованием ее блокировки.
Для СМИ, которые будут уклоняться от удаления информации по указанию Роскомнадзора, предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей.
Напомним, Госдума России приняла законопроект о блокировании "фейковых новостей".