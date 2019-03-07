У Росії вирішили блокувати "фейкові" новини в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російська держдума - нижня палата парламенту РФ - ухвалила у третьому, останньому, читанні закон про фейкові новини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Meduza.
За документ проголосували 322 депутати з 450-и, 78 виступили проти.
Після виявлення "фейкових" новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх.
Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Новинні агрегатори з-під дії закону виведено, традиційних ЗМІ заборона також не торкнеться.
Процедура блокування із законопроекту передбачає кілька етапів:
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- Генпрокуратура РФ бачить "фейкові" новини і повідомляє про це Роскомнагляд
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- Якщо це новина на сайті ЗМІ, Роскомнагляд "негайно" вимагає від редакції її видалити
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- Отримавши вимогу, редакція зобов'язана негайно видалити новину
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- Якщо редакція негайно не видалить інформацію, її сайт блокують
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За поширення "фейків" також передбачено адміністративне покарання.
Нагадаємо, у Росії вперше засудили за "неповідомлення про злочин".