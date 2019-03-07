В России решили блокировать "фейковые" новости в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российская госдума - нижняя палата парламента РФ - приняла в третьем, последнем, чтении закон о фейковых новостях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Meduza.
За документ проголосовали 322 депутата из 450-и, 78 выступили против.
После выявления "фейковых" новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их.
Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность "немедленно" удалить такие новости. Новостные агрегаторы из-под действия закона выведены, традиционных СМИ запрет также не коснется.
Процедура блокировки из законопроекта предусматривает несколько этапов:
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- Генпрокуратура РФ видит "фейковые" новости и сообщает об этом Роскомнадзор
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- Если это новость на сайте СМИ, Роскомнадзор "немедленно" требует от редакции ее удалить
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- Получив требование, редакция обязана немедленно удалить новость
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- Если редакция немедленно не удалит информацию, ее сайт блокируют
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За распространение "фейков" также предусмотрено административное наказание.
Напомним, в России впервые осудили за "несообщение о преступлении".