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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 9435 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120760 просмотра

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В России решили блокировать "фейковые" новости в интернете

Киев  •  УНН

 • 12671 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Российская госдума - нижняя палата парламента РФ - приняла в третьем, последнем, чтении закон о фейковых новостях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Meduza.

За документ проголосовали 322 депутата из 450-и, 78 выступили против.

После выявления "фейковых" новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их.

Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность "немедленно" удалить такие новости. Новостные агрегаторы из-под действия закона выведены, традиционных СМИ запрет также не коснется.

Процедура блокировки из законопроекта предусматривает несколько этапов:

  • Генпрокуратура РФ видит "фейковые" новости и сообщает об этом Роскомнадзор
  • Если это новость на сайте СМИ, Роскомнадзор "немедленно" требует от редакции ее удалить
  • Получив требование, редакция обязана немедленно удалить новость
  • Если редакция немедленно не удалит информацию, ее сайт блокируют

За распространение "фейков" также предусмотрено административное наказание.

Напомним, в России впервые осудили за "несообщение о преступлении".

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