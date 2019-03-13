Російська Рада Федерації ухвалила закон про блокування "фейкових новин"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російська Рада Федерації ухвалила закон, що передбачає блокування "фейкових новин". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Документ доповнює перелік інформації, доступ до якої може бути обмежений за вимогою Генпрокуратури.
Зокрема, запроваджується заборона на розповсюдження "недостовірної суспільно значимої інформації... під виглядом достовірних повідомлень, що створює загрозу заподіяння шкоди життю чи здоров'ю громадян, майну, загрозу масового порушення суспільного порядку і суспільної безпеки".
У випадку виявлення такої інформації у електронних ЗМІ, генпрокурор зможе звертатися до Роскомнагляд з вимогою її блокування.
Для ЗМІ, які ухилятимуться від видалення інформації за вказівкою Роскомнагляду, передбачений штраф до 1,5 млн рублів.
Нагадаємо, Держдума Росії ухвалила законопроект про блокування "фейкових новин".