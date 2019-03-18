Путін підписав закон про блокування "фейкових новин"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає блокування "фейкових новин". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.
Цей закон передбачає внесення змін до Кодексу РФ про адміністративні порушення.
Зокрема, вводиться заборона на поширення "в ЗМІ та інформціонно-телекомунікаційних мережах завідомо недостовірної суспільно значимої інформації, поширюваної під виглядом достовірних повідомлень, яка створює загрозу заподіяння шкоди життю та (або) здоров'ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку і (або) громадської безпеки". Згідно з документом, за таке порушення передбачено штраф.
Нагадаємо, Російська Рада Федерації прийняла закон, що передбачає блокування "фейковий новин".
Раніше Держдума Росії прийняла законопроект про блокування "фейковий новин".