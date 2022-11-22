путин подписал указ о введении акциза на сладкие напитки в России

Детали

Запланированное собрание уже внесено в бюджет 2023 года. Акциз начнут взимать с 1 июля 2023 года. В него попадают газированные и другие безалкогольные напитки, содержание сахара в которых превышает 5 грамм на 100 мл. Исключение составят квас, нектары, соки и морсы, а также "специализированные напитки", которые прошли регистрацию и включены госреестр специализированной пищевой продукции.

Против акциза выступал Минсельхоз, который предупреждал, что его следствием станет не только рост цен, но и снижение производства и формирование черного рынка. Совет директоров группы компании "Черноголовка" отреагировал заморозкой инвестиции в новые производственные мощности в России. Эта компания является лидером на рынке сладких вод и безалкогольных напитков в России.

Напомним

путин в понедельник подписал закон о признании добровольцев, участвующих в войне в Украине, ветеранами.