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путін підписав указ про запровадження акцизу на солодкі напої у Росії

путін підписав указ про запровадження акцизу на солодкі напої у Росії

Київ • УНН

 • 606710 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російський президент володимир путін підписав указ про запровадження акцизу на солодкі напої у Росії. За один літр прийдеться платити 7 рублів.

Про це інформує проєкт Радіо Свободи "Сибір Реалії", передає УНН.

Деталі

Заплановані збори вже внесено до бюджету 2023 року. Акциз почнуть стягувати з 1 липня 2023 року. Під нього потрапляють газовані та інші безалкогольні напої, вміст цукру в яких перевищує 5 г на 100 мл. Виняток становитимуть квас, нектари, соки та морси, а також "спеціалізовані напої", які пройшли реєстрацію та включені держреєстр спеціалізованої харчової продукції.

Проти акцизу виступав Мінсільгосп, який попереджав, що його наслідком стане не лише зростання цін, а й зниження виробництва та формування чорного ринку. Рада директорів групи компанії "Чорноголівка" відреагувала заморозкою інвестиції в нові виробничі потужності в Росії. Ця компанія є лідером на ринку солодких вод та безалкогольних напоїв у РФ.

Нагадаємо

путін у понеділок підписав закон про визнання добровольців, які беруть участь у війні в Україні, ветеранами.

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