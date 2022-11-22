путін підписав указ про запровадження акцизу на солодкі напої у Росії

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Заплановані збори вже внесено до бюджету 2023 року. Акциз почнуть стягувати з 1 липня 2023 року. Під нього потрапляють газовані та інші безалкогольні напої, вміст цукру в яких перевищує 5 г на 100 мл. Виняток становитимуть квас, нектари, соки та морси, а також "спеціалізовані напої", які пройшли реєстрацію та включені держреєстр спеціалізованої харчової продукції.

Проти акцизу виступав Мінсільгосп, який попереджав, що його наслідком стане не лише зростання цін, а й зниження виробництва та формування чорного ринку. Рада директорів групи компанії "Чорноголівка" відреагувала заморозкою інвестиції в нові виробничі потужності в Росії. Ця компанія є лідером на ринку солодких вод та безалкогольних напоїв у РФ.

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