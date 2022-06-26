путин вооружает беларусь: россия поставит минску ракетные комплексы "Искандер-М"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. россия поставит беларуси ракетные комплексы "Искандер-М", заявил путин во время встречи с самопровозглашенным президентом лукашенко. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Белта.
Детали
На встрече в Санкт-Петербурге лукашенко сказал путину, что беларусь обеспокоена «агрессивной», «конфронтационной» и «отталкивающей» политикой своих соседей Литвы и Польши.
Он попросил путина помочь беларуси организовать «симметричный ответ».
«минск должен быть готов ко всему, даже к применению серьезного оружия для защиты нашего отечества от Бреста до Владивостока», - сказал он.
В частности, он просил помочь сделать белорусскую военную авиацию ядерной.
путин ответил, что сейчас не видит потребности в симметричном ответе, но белорусские истребители Су-25, построенные в россии, при необходимости могут быть модернизированы на российских заводах.
Однако он пообещал поставить "Искандер-М", мобильный управляемый ракетный комплекс, заменивший советский "Скад". Две управляемые ракеты имеют дальность действия до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.
Дополнение
Напряженность в отношениях между россией и Западом резко возросла после того, как четыре месяца назад Москва ввела войска в Украину, утверждая, среди прочего, что НАТО планировало принять Украину и использовать ее как платформу для угроз россии.
Действия россии не только спровоцировали шквал западных санкций, но и побудили Швецию и Финляндию подать заявку на вступление в альянс.
На прошлой неделе Литва заблокировала транзит товаров, подпадающих под европейские санкции, следующие через ее территорию из россии через беларусь в Калининград.
россия назвала это «блокадой», но Литва говорит, что заблокированный транзит это лишь 1% от обычного грузопотока по этому маршруту.