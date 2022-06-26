путін озброює білорусь: росія поставить мінську ракетні комплекси "Іскандер-М"

Деталі

На зустрічі в Санкт-Петербурзі лукашенко сказав путіну, що білорусь стурбована «агресивною», «конфронтаційною» та «відштовхувальною» політикою своїх сусідів Литви та Польщі.

Він попросив путіна допомогти білорусі організувати «симетричну відповідь».

«мінськ має бути готовий до всього, навіть до застосування серйозної зброї для захисту нашої батьківщини від Бреста до Владивостока», - сказав він.

Зокрема, він просив допомогти зробити білоруську військову авіацію ядерною.

путін відповів, що нині не бачить потреби у симетричній відповіді, але білоруські винищувачі Су-25, побудовані в росії, за потреби можуть бути модернізовані на російських заводах.

Однак він пообіцяв поставити "Іскандер-М", мобільний керований ракетний комплекс, який замінив радянський "Скад". Дві його керовані ракети мають дальність дії до 500 км та можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.

Доповнення

Напруженість у відносинах між росією та Заходом різко зросла після того, як чотири місяці тому Москва ввела війська в Україну, стверджуючи, серед іншого, що НАТО планувало прийняти Україну та використовувати її як платформу для загроз росії.

Дії росії не тільки спровокували шквал західних санкцій, але й спонукали Швецію та Фінляндію подати заявку на вступ до альянсу.

Минулого тижня Литва заблокувала транзит товарів, що підпадають під європейські санкції, що прямують через її територію з росії через білорусь до Калінінграду.

росія назвала це «блокадою», але Литва каже, що заблокований транзит це лише 1% від звичайного вантажопотоку цим маршрутом.