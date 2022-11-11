Из-за "плотного" графика: путин не будет обращаться к участникам саммита G20
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российский президент владимир путин не будет обращаться к участникам саммита G20 якобы из-за графика. Об этом сообщил его пресс-секретарь дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли видеообращение путина на саммите G20, песков ответил: "Нет, не планируется".
Он добавил, что путин также не будет участвовать в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, которое состоится в Таиланде 18-19 ноября.
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"Это решение главы государства связано с его графиком, необходимостью нахождения в россии", – так объяснил песков отказ российского диктатора участвовать в двух саммитах.
Напомним
СМИ сообщали, что Белый дом приватно сообщил Индонезию, что россия не должна быть допущена на саммит G20 в этом году.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал G20 не допускать путина на свои встречи, пока москва не остановит войну в Украине.
Российский диктатор и президент Китая Си Цзиньпин в августе заявили, что планируют посетить саммит G20. Позже в посольстве рф подтвердили, что путин не поедет на саммит G20.