Из-за "плотного" графика: путин не будет обращаться к участникам саммита G20

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли видеообращение путина на саммите G20, песков ответил: "Нет, не планируется".

Он добавил, что путин также не будет участвовать в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, которое состоится в Таиланде 18-19 ноября.

Цитата

"Это решение главы государства связано с его графиком, необходимостью нахождения в россии", – так объяснил песков отказ российского диктатора участвовать в двух саммитах.

Напомним

СМИ сообщали, что Белый дом приватно сообщил Индонезию, что россия не должна быть допущена на саммит G20 в этом году.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал G20 не допускать путина на свои встречи, пока москва не остановит войну в Украине.

Российский диктатор и президент Китая Си Цзиньпин в августе заявили, что планируют посетить саммит G20. Позже в посольстве рф подтвердили, что путин не поедет на саммит G20.