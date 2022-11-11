Через "щільний" графік: путін не звертатиметься до учасників саміту G20

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде відеозвернення путіна на саміті G20, пєсков відповів: "Ні, не планується".

Він додав, що путін також не братиме участь в Азійсько-Тихоокеанському економічному співробітництві, яке відбудеться в Таїланді 18–19 листопада.

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"Це рішення глави держави пов'язане з його графіком, необхідністю перебування в росії", – так пояснив пєсков відмову російського диктатора брати участь у двох самітах.

Нагадаємо

ЗМІ повідомляли, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не має бути допущена на саміт G20 цього року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав G20 не допускати путіна на свої зустрічі доти, доки москва не зупинить війну в Україні.

Російський диктатор і президент Китаю Сі Цзіньпін у серпні заявили, що планують відвідати саміт G20. Згодом у посольстві рф підтвердили, що путін не поїде на саміт G20.