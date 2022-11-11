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Через "щільний" графік: путін не звертатиметься до учасників саміту G20

Через "щільний" графік: путін не звертатиметься до учасників саміту G20

Київ • УНН

 • 251141 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російський президент володимир путін не звертатиметься до учасників саміту G20 нібито через графік. Про це повідомив його прессекретар дмитро пєсков, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде відеозвернення путіна на саміті G20, пєсков відповів: "Ні, не планується".

Він додав, що путін також не братиме участь в Азійсько-Тихоокеанському економічному співробітництві, яке відбудеться в Таїланді 18–19 листопада.

Цитата

"Це рішення глави держави пов'язане з його графіком, необхідністю перебування в росії", – так пояснив пєсков відмову російського диктатора брати участь у двох самітах.

Нагадаємо

ЗМІ повідомляли, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не має бути допущена на саміт G20 цього року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав G20 не допускати путіна на свої зустрічі доти, доки москва не зупинить війну в Україні.

Російський диктатор і президент Китаю Сі Цзіньпін у серпні заявили, що планують відвідати саміт G20. Згодом у посольстві рф підтвердили, що путін не поїде на саміт G20.

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