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15 марта, 19:03 • 92107 просмотра

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Путин не включен в санкционный список Евросоюза - Боррель

Путин не включен в санкционный список Евросоюза - Боррель

Киев • УНН

 • 243571 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин не включен в пакет санкций против России, которы решили принять страны Европейского союза. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

Министры иностранных дел ЕС единогласно приняли первоначальный набор санкций против России, включив политиков и чиновников в черные списки ЕС, запретив торговлю российскими государственными облигациями и нацелив импорт и экспорт на сепаратистские организации.

Сообщается, что пакет конкретно нацелен на тех, кто был причастен к незаконному решению о признании сепаратистских регионов.

В списке санкций 351 депутат нижней палаты российского парламента, проголосовавшие за признание. Остальных 17 воздержавшихся и их это не коснется.

Однако Боррелль подтвердил, что Путина нет в санкционном списке.

Дополнение

Страны Европейского союза договорились по пакету санкций против России.

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