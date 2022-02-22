Путин не включен в санкционный список Евросоюза - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин не включен в пакет санкций против России, которы решили принять страны Европейского союза. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.
Детали
Министры иностранных дел ЕС единогласно приняли первоначальный набор санкций против России, включив политиков и чиновников в черные списки ЕС, запретив торговлю российскими государственными облигациями и нацелив импорт и экспорт на сепаратистские организации.
Сообщается, что пакет конкретно нацелен на тех, кто был причастен к незаконному решению о признании сепаратистских регионов.
В списке санкций 351 депутат нижней палаты российского парламента, проголосовавшие за признание. Остальных 17 воздержавшихся и их это не коснется.
Однако Боррелль подтвердил, что Путина нет в санкционном списке.
Дополнение
Страны Европейского союза договорились по пакету санкций против России.