Путін не включений до списку санкцій Євросоюзу - Борель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін не включений до пакету санкцій проти Росії, які вирішили прийняти країни Європейського Союзу. Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає УНН.
Деталі
Міністри закордонних справ ЄС одноголосно прийняли початковий набір санкцій проти Росії, включивши політиків і чиновників в чорні списки ЄС, заборонивши торгівлю російськими державними облігаціями і націливши імпорт і експорт на сепаратистські організації.
Повідомляється, що пакет конкретно націлений на тих, хто був причетний до незаконного рішення про визнання сепаратистських регіонів.
У списку санкцій 351 депутат нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання. Інших 17 утрималися і їх це не торкнеться.
Однак Боррелль підтвердив, що Путіна немає в списку санкцій.
Доповнення
Країни Європейського Союзу домовилися щодо пакету санкцій проти Росії.