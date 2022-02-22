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Путін не включений до списку санкцій Євросоюзу - Борель

Путін не включений до списку санкцій Євросоюзу - Борель

Київ • УНН

 • 243577 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін не включений до пакету санкцій проти Росії, які вирішили прийняти країни Європейського Союзу. Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ ЄС одноголосно прийняли початковий набір санкцій проти Росії, включивши політиків і чиновників в чорні списки ЄС, заборонивши торгівлю російськими державними облігаціями і націливши імпорт і експорт на сепаратистські організації.

Повідомляється, що пакет конкретно націлений на тих, хто був причетний до незаконного рішення про визнання сепаратистських регіонів.

У списку санкцій 351 депутат нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання. Інших 17 утрималися і їх це не торкнеться.

Однак Боррелль підтвердив, що Путіна немає в списку санкцій.

Доповнення

Країни Європейського Союзу домовилися щодо пакету санкцій проти Росії.

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