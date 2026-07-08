путин назвал топливный кризис в россии "временным", связав его с попытками Украины "сорвать сезон отпусков"

российский диктатор владимир путин назвал топливный кризис "временным" и заявил, что попытка создать "нервную обстановку" в обществе — "задача невыполнимая", передаёт УНН со ссылкой на росСМИ.

"Запас прочности энергосистемы россии очень высок, один из самых высоких в мире", — отметил путин на совещании с российскими чиновниками.

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По его мнению, кризис с бензином связан с "попытками" Украины "сорвать сезон отпусков".

путин также поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширение сети НПЗ.

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Напомним

Как сообщил вице-премьер рф александр новак, россия начинает ввоз бензина из других стран, правительство ввело запрет на экспорт дизтоплива.