путин назвал топливный кризис в россии "временным", связав его с попытками Украины "сорвать сезон отпусков"
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что топливный кризис является временным, а запас прочности энергосистемы россии высок. Он связал кризис с бензином с попытками Украины сорвать сезон отпусков.
российский диктатор владимир путин назвал топливный кризис "временным" и заявил, что попытка создать "нервную обстановку" в обществе — "задача невыполнимая", передаёт УНН со ссылкой на росСМИ.
"Запас прочности энергосистемы россии очень высок, один из самых высоких в мире", — отметил путин на совещании с российскими чиновниками.
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По его мнению, кризис с бензином связан с "попытками" Украины "сорвать сезон отпусков".
путин также поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширение сети НПЗ.
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Напомним
Как сообщил вице-премьер рф александр новак, россия начинает ввоз бензина из других стран, правительство ввело запрет на экспорт дизтоплива.