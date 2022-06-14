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путин на фоне войны бросил в два раза больше денег на российский мид

путин на фоне войны бросил в два раза больше денег на российский мид

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. российский диктатор владимир путин с 1 июля в два раза увеличивает зарплатный фонд своего министерства иностранных дел. Об этом свидетельствует соответствующий указ, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, деньги российских налогоплательщиков пойдут на фонд оплаты центрального аппарата ведомства, который с 1 июля составит 6,6 млрд рублей (115 млн долларов).

По данным местных СМИ, годом ранее этот показатель был равен 3,6 млрд рублей.

Указ путина также увеличивает количество департаментов министерства с 42 до 43, а число сотрудников центрального аппарата - на 50 человек, до 3441 человека.

Добавим, что российский мид с начала вторжения в Украину занимается ничем иным как «разжиганием войны» - по словам сотрудников этого же ведомства.

По состоянию на середину апреля 18 стран признали персонами «нон грата» более 300 российских диломатов, также они были изгнаны из нескольких организаций.

Пока неясно, на что именно пойдут выделяемые путиным средства в стране, которая существенно сократила свою международную деятельность за последние три месяца. С другой стороны, не исключено, что их направят на борьбу с введенными в отношении россии санкциями.

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