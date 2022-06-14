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путін на тлі війни кинув вдвічі більше грошей на російське мзс

путін на тлі війни кинув вдвічі більше грошей на російське мзс

Київ • УНН

 • 108580 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. російський диктатор володимир путін з 1 липня вдвічі збільшує зарплатний фонд свого міністерства закордонних справ. Про це свідчить відповідний указ, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, гроші російських платників податків підуть на фонд оплати центрального апарату відомства, який з 1 липня становитиме 6,6 млрд рублів (115 млн доларів).

За даними місцевих ЗМІ, роком раніше цей показник дорівнював 3,6 млрд рублів.

Указ путіна також збільшує кількість департаментів міністерства з 42 до 43, а кількість співробітників центрального апарату – на 50 осіб, до 3 441 особи.

Додамо, що російське мзс з початку вторгнення в Україну займається нічим іншим як «розпалюванням війни» – за словами співробітників цього ж відомства.

Станом на середину квітня 18 країн визнали персонами «нон грата» понад 300 російських диломатів, також вони були вигнані з кількох організацій.

Поки незрозуміло, на що саме підуть кошти, що виділяються путіним в країні, яка істотно скоротила свою міжнародну діяльність за останні три місяці. З іншого боку, не виключено, що їх спрямують на боротьбу із запровадженими щодо росії санкціями.

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