путін на тлі війни кинув вдвічі більше грошей на російське мзс
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. російський диктатор володимир путін з 1 липня вдвічі збільшує зарплатний фонд свого міністерства закордонних справ. Про це свідчить відповідний указ, пише УНН.
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Згідно з документом, гроші російських платників податків підуть на фонд оплати центрального апарату відомства, який з 1 липня становитиме 6,6 млрд рублів (115 млн доларів).
За даними місцевих ЗМІ, роком раніше цей показник дорівнював 3,6 млрд рублів.
Указ путіна також збільшує кількість департаментів міністерства з 42 до 43, а кількість співробітників центрального апарату – на 50 осіб, до 3 441 особи.
Додамо, що російське мзс з початку вторгнення в Україну займається нічим іншим як «розпалюванням війни» – за словами співробітників цього ж відомства.
Станом на середину квітня 18 країн визнали персонами «нон грата» понад 300 російських диломатів, також вони були вигнані з кількох організацій.
Поки незрозуміло, на що саме підуть кошти, що виділяються путіним в країні, яка істотно скоротила свою міжнародну діяльність за останні три місяці. З іншого боку, не виключено, що їх спрямують на боротьбу із запровадженими щодо росії санкціями.