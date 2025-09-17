путин "испытывает пределы дозволенного": Мерц предостерег Европу не позволять рф определять условия мирного соглашения в Украине

$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30 • 13924 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 16949 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 64999 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 89719 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 47360 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 59493 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 88453 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30823 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62378 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto
Актуальное
путин "испытывает пределы дозволенного": Мерц предостерег Европу не позволять рф определять условия мирного соглашения в Украине

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу не позволять россии диктовать условия мирного соглашения в Украине, предупредив о дальнейших агрессивных действиях путина. Он подчеркнул, что Германия укрепляет свою устойчивость и обороноспособность, чтобы предотвратить дестабилизацию общества.

путин "испытывает пределы дозволенного": Мерц предостерег Европу не позволять рф определять условия мирного соглашения в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду призвал Европу не позволять россии определять условия мирного соглашения в Украине, предупредив, что это лишь поощрит главу кремля владимира путина "искать свою следующую цель", пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"путин давно испытывает пределы дозволенного", - заявил Мерц в немецком парламенте, выступая перед депутатами в рамках бюджетной недели.

"Он саботирует, шпионит, убивает, пытается дезориентировать людей", - указал канцлер.

Мерц заявил, что это стало очевидно на прошлой неделе в Польше, когда российские беспилотники впервые нарушили воздушное пространство страны и были сбиты над ее территорией.

Канцлер предупредил, что путин также стремится дестабилизировать немецкое общество.

"Мы не позволим этому произойти", - подчеркнул Мерц, добавив, что именно поэтому Германия укрепляет свою устойчивость и обороноспособность.

"Мы должны удержать наших противников от дальнейшей агрессии и одновременно сблизить союзников и партнеров", - сказал он.

Дополнение

Германия была одним из самых верных сторонников Украины после российского вторжения в 2022 году. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса на прошлой неделе, с тех пор страна опередила США и стала крупнейшим поставщиком военной помощи.

Юлия Шрамко

Владимир Путин
Фридрих Мерц
Борис Писториус
Германия
Украина
Польша