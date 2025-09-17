путин "испытывает пределы дозволенного": Мерц предостерег Европу не позволять рф определять условия мирного соглашения в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу не позволять россии диктовать условия мирного соглашения в Украине, предупредив о дальнейших агрессивных действиях путина. Он подчеркнул, что Германия укрепляет свою устойчивость и обороноспособность, чтобы предотвратить дестабилизацию общества.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду призвал Европу не позволять россии определять условия мирного соглашения в Украине, предупредив, что это лишь поощрит главу кремля владимира путина "искать свою следующую цель", пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
"путин давно испытывает пределы дозволенного", - заявил Мерц в немецком парламенте, выступая перед депутатами в рамках бюджетной недели.
"Он саботирует, шпионит, убивает, пытается дезориентировать людей", - указал канцлер.
Мерц заявил, что это стало очевидно на прошлой неделе в Польше, когда российские беспилотники впервые нарушили воздушное пространство страны и были сбиты над ее территорией.
Канцлер предупредил, что путин также стремится дестабилизировать немецкое общество.
"Мы не позволим этому произойти", - подчеркнул Мерц, добавив, что именно поэтому Германия укрепляет свою устойчивость и обороноспособность.
"Мы должны удержать наших противников от дальнейшей агрессии и одновременно сблизить союзников и партнеров", - сказал он.
Дополнение
Германия была одним из самых верных сторонников Украины после российского вторжения в 2022 году. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса на прошлой неделе, с тех пор страна опередила США и стала крупнейшим поставщиком военной помощи.