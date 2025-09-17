путін "випробовує межі": Мерц застеріг Європу не дозволяти рф визначати умови мирної угоди в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу не дозволяти росії диктувати умови мирної угоди в Україні, попередивши про подальші агресивні дії путіна. Він наголосив, що Німеччина зміцнює свою стійкість та обороноздатність, щоб запобігти дестабілізації суспільства.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу закликав Європу не дозволяти росії визначати умови мирної угоди в Україні, попередивши, що це лише заохотить главу кремля володимира путіна "шукати свою наступну ціль", пише УНН з посиланням на dpa.
Деталі
"путін давно випробовує межі дозволеного", - заявив Мерц у німецькому парламенті, виступаючи перед депутатами в межах бюджетного тижня.
"Він саботує, шпигує, вбиває, намагається дезорієнтувати людей", - вказав канцлер.
Мерц заявив, що це стало очевидно минулого тижня у Польщі, коли російські безпілотники вперше порушили повітряний простір країни та були збиті над її територією.
Канцлер попередив, що путін також прагне дестабілізувати німецьке суспільство.
"Ми не дозволимо цьому статися", - підкреслив Мерц, додавши, що саме тому Німеччина зміцнює свою стійкість та обороноздатність.
"Ми повинні утримати наших противників від подальшої агресії і одночасно зблизити союзників і партнерів", - сказав він.
Доповнення
Німеччина була одним із найвірніших прихильників України після російського вторгнення у 2022 році. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса минулого тижня, з того часу країна випередила США і стала найбільшим постачальником військової допомоги.