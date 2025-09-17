$41.180.06
09:20 • 9694 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 8910 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30 • 16029 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 18967 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 68447 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 92316 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 47990 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 59714 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 90228 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30881 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
путін "випробовує межі": Мерц застеріг Європу не дозволяти рф визначати умови мирної угоди в Україні

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу не дозволяти росії диктувати умови мирної угоди в Україні, попередивши про подальші агресивні дії путіна. Він наголосив, що Німеччина зміцнює свою стійкість та обороноздатність, щоб запобігти дестабілізації суспільства.

путін "випробовує межі": Мерц застеріг Європу не дозволяти рф визначати умови мирної угоди в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу закликав Європу не дозволяти росії визначати умови мирної угоди в Україні, попередивши, що це лише заохотить главу кремля володимира путіна "шукати свою наступну ціль", пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"путін давно випробовує межі дозволеного", - заявив Мерц у німецькому парламенті, виступаючи перед депутатами в межах бюджетного тижня.

"Він саботує, шпигує, вбиває, намагається дезорієнтувати людей", - вказав канцлер.

Мерц заявив, що це стало очевидно минулого тижня у Польщі, коли російські безпілотники вперше порушили повітряний простір країни та були збиті над її територією.

Канцлер попередив, що путін також прагне дестабілізувати німецьке суспільство.

"Ми не дозволимо цьому статися", - підкреслив Мерц, додавши, що саме тому Німеччина зміцнює свою стійкість та обороноздатність.

"Ми повинні утримати наших противників від подальшої агресії і одночасно зблизити союзників і партнерів", - сказав він.

Доповнення

Німеччина була одним із найвірніших прихильників України після російського вторгнення у 2022 році. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса минулого тижня, з того часу країна випередила США і стала найбільшим постачальником військової допомоги.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Німеччина
Україна
Польща