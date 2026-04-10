ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3.7м/с
80%
748мм
Графики отключений электроэнергии
путин ищет выход из войны, ведь не сможет полностью оккупировать Украину - Зеленский

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Зеленский заявил о невозможности полной оккупации Украины из-за огромных потерь РФ. В то же время Путин пытается вытеснить ВСУ из Донбасса.

российский диктатор владимир путин понимает, что не сможет полностью оккупировать Украину. В то же время, иногда он делится месседжами с иностранными партнерами Украины, которые не соответствуют его истинным мыслям. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает УНН.

Детали

У него огромные потери и нет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя. Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас из Донбасса дипломатическим путем - через диалог с Соединенными Штатами

- заявил Зеленский.

Президент Украины добавил: россиянам для полной оккупации Донбасса пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек - в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Однако, по мнению Зеленского, это огромная цена даже для путина.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский заявил о несправедливости Будапештского меморандума из-за отсутствия гарантий. Он отметил: членство в НАТО - это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на отказ от ядерного арсенала в 1990-х годах. Вместо этого Украина ничего не получила.

Также Президент Украины прокомментировал решение россиян ограничить работу мессенджера Telegram, а в дальнейшем - и полностью закрыть его. Зеленский считает, что ограничение работы мессенджера связано с подготовкой россиян к непопулярным решениям. Это может быть эскалация или окончание войны.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Ядерное оружие
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина