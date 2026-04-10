путин ищет выход из войны, ведь не сможет полностью оккупировать Украину - Зеленский

российский диктатор владимир путин понимает, что не сможет полностью оккупировать Украину. В то же время, иногда он делится месседжами с иностранными партнерами Украины, которые не соответствуют его истинным мыслям. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает УНН.

У него огромные потери и нет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя. Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас из Донбасса дипломатическим путем - через диалог с Соединенными Штатами - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил: россиянам для полной оккупации Донбасса пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек - в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Однако, по мнению Зеленского, это огромная цена даже для путина.

Ранее Владимир Зеленский заявил о несправедливости Будапештского меморандума из-за отсутствия гарантий. Он отметил: членство в НАТО - это наименьшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на отказ от ядерного арсенала в 1990-х годах. Вместо этого Украина ничего не получила.

Также Президент Украины прокомментировал решение россиян ограничить работу мессенджера Telegram, а в дальнейшем - и полностью закрыть его. Зеленский считает, что ограничение работы мессенджера связано с подготовкой россиян к непопулярным решениям. Это может быть эскалация или окончание войны.