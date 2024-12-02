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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин и президент Ирана провели переговоры по Сирии

Путин и президент Ирана провели переговоры по Сирии

Киев  •  УНН

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путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обострение ситуации в Сирии. Оппозиционные силы продвигаются на юг страны, ведутся бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

В кремле в понедельник сообщили, что российский диктатор владимир путин обсудил в телефонном режиме  с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию, которая обострилась в Сирии. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН

Детали 

Как сообщается, "основное внимание в разговоре было уделено обострившейся обстановке в Сирии, путин и президент Ирана во время диалога наметили план дальнейших контактов".

Дополнение

Ситуация для россиян в Сирии ухудшается. Оппозиционные поддерживаемому россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские  бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость о отставке командующего контингентом рф генерала киселя.

рф могла передать Ирану первые истребители Су-35: о каком количестве идет речь2 дек. 2024, 11:09 • 9338 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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