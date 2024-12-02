Путин и президент Ирана провели переговоры по Сирии
Киев • УНН
путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обострение ситуации в Сирии. Оппозиционные силы продвигаются на юг страны, ведутся бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
В кремле в понедельник сообщили, что российский диктатор владимир путин обсудил в телефонном режиме с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию, которая обострилась в Сирии. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, "основное внимание в разговоре было уделено обострившейся обстановке в Сирии, путин и президент Ирана во время диалога наметили план дальнейших контактов".
Дополнение
Ситуация для россиян в Сирии ухудшается. Оппозиционные поддерживаемому россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
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