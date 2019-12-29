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Путин и Меркель подтвердили дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2"

Путин и Меркель подтвердили дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель стороны подтвердили дальнейшую поддержку поддержку проекта “Северный поток — 2”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель”, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Возбуждено также ситуация в Сирии.

“Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтверждено настроение на дальнейшую поддержку проекта „Северный поток — 2“. Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Как сообщил УНН исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, делегации Украины и России в воскресенье, 29 декабря, продолжат переговоры по транзиту газа в Вене.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН ранее, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

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