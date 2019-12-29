Путін і Меркель підтвердили подальшу підтримку проекту "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сторони підтвердили подальшу підтримку підтримку проекту “Північний потік — 2”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кремля.
“З ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, в ході обміну думками щодо Лівії підкреслена доцільність нарощування політико-дипломатичних зусиль з врегулювання кризи, в тому числі за посередництва Німеччини і ООН. Порушена також ситуація в Сирії.
“Обговорено питання співпраці у газовій сфері. Підтверджено настрій на подальшу підтримку проекту „Північний потік — 2“. Відзначено прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомив УНН виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, делегації України та Росії у неділю, 29 грудня, продовжать переговори щодо транзиту газу в Відні.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН раніше, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.