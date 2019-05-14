Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии и кризис в Боснии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили обстановку в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает УНН.
Отмечается, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу обстановки в зоне деэскалации в провинции Идлиб “в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий”.
Они также обсудили актуальные вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений и международные проблемы.
Глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун также написал в своем аккаунте в Twitter о телефонном разговоре лидеров двух стран. По его словам, Эрдоган заявил, что нарушение режима прекращения огня сирийским режимом в зоне деэскалации достигло “тревожных масштабов”. Турецкий президент добавил, что нападения на мирных жителей, школы и больницы нельзя объяснить борьбой с терроризмом.
Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 мая 2019 г.
“Наш президент отметил, что целью режима было саботировать турецко-российское сотрудничество в Идлибе и подорвать дух Астаны”, — сказал Алтун.
Он также добавил, что Путин и Эрдоган обсудили правительственный кризис в Боснии и Герцеговине.
Как отмечал УНН, Трамп сообщил, что планирует встретиться с Путиным на саммите G20.