Трамп повідомив, що планує зустрітися з Путіним на саміті G20

“Так, я зустрінуся також з президентом Путіним”, — сказав Трамп, коли у нього поцікавилися, чи хоче він вести двосторонні переговори з російським лідером під час саміту “двадцятки” в Японії. Крім того, глава Білого дому зазначив, що планує зустрітися на полях саміту G20 з головою КНР Сі Цзіньпіном. “Так, я зустрінуся безпосередньо з ним. Зустрінуся з президентом (головою) Китаю Сі (Цзіньпіном)”, — заявив Трамп.

Його попросили уточнити, який сигнал повинен передати Москві держсекретар США Майкл Помпео, який прибуває у вівторок на переговори з російським керівництвом у Сочі. “Думаю, сигнал полягає в тому, що ніколи не було нікого (в США за винятком нинішньої адміністрації), хто настільки жорстко б ставився до Росії. У той же час ми в кінці кінців порозуміємося з Росією. Має сенс ладнати з Росією”, — відповів президент.

У свою чергу, Кремль підкреслив, що Вашингтон поки не виходив на Москву з ініціативою проведення нової двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа.