Трамп повідомив, що планує зустрітися з Путіним на саміті G20
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Глава адміністрації США Дональд Трамп розраховує провести двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях майбутнього саміту G20 в Осаці (Японія). Про це американський лідер повідомив в понеділок, відповідаючи на питання журналістів в ході переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Білому домі, передає УНН.
“Так, я зустрінуся також з президентом Путіним”, — сказав Трамп, коли у нього поцікавилися, чи хоче він вести двосторонні переговори з російським лідером під час саміту “двадцятки” в Японії. Крім того, глава Білого дому зазначив, що планує зустрітися на полях саміту G20 з головою КНР Сі Цзіньпіном. “Так, я зустрінуся безпосередньо з ним. Зустрінуся з президентом (головою) Китаю Сі (Цзіньпіном)”, — заявив Трамп.
Його попросили уточнити, який сигнал повинен передати Москві держсекретар США Майкл Помпео, який прибуває у вівторок на переговори з російським керівництвом у Сочі. “Думаю, сигнал полягає в тому, що ніколи не було нікого (в США за винятком нинішньої адміністрації), хто настільки жорстко б ставився до Росії. У той же час ми в кінці кінців порозуміємося з Росією. Має сенс ладнати з Росією”, — відповів президент.
У свою чергу, Кремль підкреслив, що Вашингтон поки не виходив на Москву з ініціативою проведення нової двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа.