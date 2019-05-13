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Трамп сообщил, что планирует встретиться с Путиным на саммите G20

Трамп сообщил, что планирует встретиться с Путиным на саммите G20

Киев  •  УНН

 • 9959 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита G20 в Осаке (Япония). Об этом американский лидер сообщил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает УНН.

“Да, я встречусь также с президентом Путиным”, — сказал Трамп, когда у него поинтересовались, хочет ли он вести двусторонние переговоры с российским лидером во время саммита “двадцатки” в Японии. Кроме того, глава Белого дома отметил, что планирует встретиться на полях саммита G20 с председателем КНР Си Цзиньпином. “Да, я встречусь непосредственно с ним. Встречусь с президентом (председателем) Китая Си (Цзиньпином)”, — заявил Трамп.

Его попросили уточнить, какой сигнал должен передать Москве госсекретарь США Майкл Помпео, прибывающий во вторник на переговоры с российским руководством в Сочи. “Думаю, сигнал заключается в том, что никогда не было никого (в США за исключением нынешней администрации), кто столь жестко бы относился к России. В то же время мы в конце концов поладим с Россией. Имеет смысл ладить с Россией”, — ответил президент.

В свою очередь, Кремль подчеркнул, что Вашингтон пока не выходил на Москву с инициативой проведения новой двусторонней встречи Путина и Трампа.

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