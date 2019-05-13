Кремль заявив про відсутність запиту від США про зустріч Путіна і Трампа

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Вашингтон поки не виходив з ініціативою проведення двосторонньої зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на саміті G20 в Осаці в кінці червня. Про це заявив ТАСС прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заяву американського президента про його плани зустрітися з Путіним в Японії, інформує УНН.

“Ще не було ніяких ініціатив з боку Вашингтона”, — сказав Пєсков.

Як повідомило агентство Reuters, Дональд Трамп заявив, що має намір провести зустрічі з Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20, який відбудеться 28-29 червня в Осаці.

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков також відзначав, що Вашингтон не надсилав Москві запит на організацію зустрічі президентів Путіна і Трампа.

Як повідомляв УНН, Вашингтон добивається зустрічі Путіна з Трампом.

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