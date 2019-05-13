Кремль заявив про відсутність запиту від США про зустріч Путіна і Трампа

КИЇВ. 13 травня. УНН. Вашингтон поки не виходив з ініціативою проведення двосторонньої зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на саміті G20 в Осаці в кінці червня. Про це заявив ТАСС прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заяву американського президента про його плани зустрітися з Путіним в Японії, інформує УНН.