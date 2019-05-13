Кремль заявил об отсутствии запроса от США о встрече Путина и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Вашингтон пока не выходил с инициативой проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке в конце июня. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента о его планах встретиться с Путиным в Японии, передает УНН.
“Пока не было никаких инициатив со стороны Вашингтона”, — сказал Песков.
Как сообщило агентство Reuters, Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится 28-29 июня в Осаке.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также отмечал, что Вашингтон не направлял Москве запрос на организацию встречи президентов Путина и Трампа
Как сообщал УНН, Вашингтон добивается встречи Путина с Трампом.