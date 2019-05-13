ЗМІ: Вашингтон добивається зустрічі Путіна з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У МЗС РФ заявили, що під час майбутнього візиту в Сочі держсекретаря США Майка Помпео може бути порушено питання про зустріч російського і американського лідерів Володимира Путіна і Дональда Трампа на зустрічі "двадцятки" в Осаці в червні. Джерело видання "Комерсант", близьке до Держдепартаменту США, підтвердило цю інформацію, уточнивши, що американська сторона вже запросила переговори на вищому рівні, передає УНН.
На питання журналістів про те, чи буде під час переговорів в Сочі обговорюватися можлива зустріч двох президентів в Японії, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков відповів: "Як тема, як сюжет, я це допускаю".
"Ми завжди говорили про те, що перебування лідерів на заході відповідного рівня таку можливість відкриває. Але в минулому ми бачили, як американська сторона сама перекреслювала раніше досягнуті домовленості і змінювала свої плани. Тому я б зараз не передбачав жодних обговорень того чи іншого питання, але гіпотетично така перспектива існує", - пояснив високопоставлений російський дипломат.
Джерело видання, близьке до Держдепу, уточнило: США вже висловилися на користь зустрічі двох президентів і чекають відповіді з російської сторони. При цьому він оцінив ймовірність організації переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа в Осаці як "високу".
Раніше у Вашингтоні не допускали зустрічі двох президентів до повернення Росією Україні затриманих в минулому році в Керченській протоці моряків і човнів, уточнили у виданні.
Як повідомляв УНН, на 13 травня був запланований візит Помпео в Москву, однак держсекретар США скасував його, щоб поїхати на зустріч з представниками ЄС щодо іранської ядерної угоді в Брюсселі, зазначає агентство.
Очікувалося, що держсекретар почне свій візит до Росії із зустрічі з колективом посольства США в Москві. Потім планувалося, що він зустрінеться з працюючими в Росії бізнес-лідерами США і учасниками американських програм освітніх обмінів. Після цього керівник зовнішньополітичного відомства США повинен був покласти вінок до Могили Невідомого Солдата біля Кремлівської стіни.
У понеділок заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував зміну планів Помпео щодо візиту в Росію.