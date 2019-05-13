ЗМІ: Вашингтон добивається зустрічі Путіна з Трампом

На питання журналістів про те, чи буде під час переговорів в Сочі обговорюватися можлива зустріч двох президентів в Японії, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков відповів: "Як тема, як сюжет, я це допускаю".

"Ми завжди говорили про те, що перебування лідерів на заході відповідного рівня таку можливість відкриває. Але в минулому ми бачили, як американська сторона сама перекреслювала раніше досягнуті домовленості і змінювала свої плани. Тому я б зараз не передбачав жодних обговорень того чи іншого питання, але гіпотетично така перспектива існує", - пояснив високопоставлений російський дипломат.

Джерело видання, близьке до Держдепу, уточнило: США вже висловилися на користь зустрічі двох президентів і чекають відповіді з російської сторони. При цьому він оцінив ймовірність організації переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа в Осаці як "високу".

Раніше у Вашингтоні не допускали зустрічі двох президентів до повернення Росією Україні затриманих в минулому році в Керченській протоці моряків і човнів, уточнили у виданні.

Як повідомляв УНН, на 13 травня був запланований візит Помпео в Москву, однак держсекретар США скасував його, щоб поїхати на зустріч з представниками ЄС щодо іранської ядерної угоді в Брюсселі, зазначає агентство.

Очікувалося, що держсекретар почне свій візит до Росії із зустрічі з колективом посольства США в Москві. Потім планувалося, що він зустрінеться з працюючими в Росії бізнес-лідерами США і учасниками американських програм освітніх обмінів. Після цього керівник зовнішньополітичного відомства США повинен був покласти вінок до Могили Невідомого Солдата біля Кремлівської стіни.

У понеділок заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував зміну планів Помпео щодо візиту в Росію.