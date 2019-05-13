СМИ: Вашингтон добивается встречи Путина с Трампом

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В МИД РФ заявили, что в ходе предстоящего визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео может быть затронут вопрос о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече “двадцатки” в Осаке в июне. Источник издания “Коммерсант”, близкий к Госдепартаменту США, подтвердил эту информацию, уточнив, что американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне, передаёт УНН.

На вопрос журналистов о том, будет ли в ходе переговоров в Сочи обсуждаться возможная встреча двух президентов в Японии, Сергей Рябков ответил: “Как тема, как сюжет, я это допускаю”.

"Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает. Но в прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует“,— пояснил высокопоставленный российский дипломат.

Источник издания, близкий к Госдепу, уточнил: США уже высказались в пользу встречи двух президентов и ждут ответа с российской стороны. При этом он оценил вероятность организации переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке как “высокую”.

Ранее в Вашингтоне не допускали встречи двух президентов до возвращения Россией Украине задержанных в прошлом году в Керченском проливе моряков и лодок, уточнили в издании.

Как сообщал УНН, на 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, однако госсекретарь США отменил его, чтобы поехать на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе, отмечает агентство.

Ожидалось, что госсекретарь начнет свой визит в Россию со встречи с коллективом посольства США в Москве. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В понедельник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал изменение планов Помпео по визиту в Россию.

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