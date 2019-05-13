СМИ: Вашингтон добивается встречи Путина с Трампом

КИЕВ. 13 мая. УНН. В МИД РФ заявили, что в ходе предстоящего визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео может быть затронут вопрос о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече “двадцатки” в Осаке в июне. Источник издания “Коммерсант”, близкий к Госдепартаменту США, подтвердил эту информацию, уточнив, что американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне, передаёт УНН.