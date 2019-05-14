Путін і Ердоган обговорили загострення ситуації в Сирії та кризу у Боснії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, в ході якої лідери обговорили обстановку в Сирії. Про це повідомляється на сайті Кремля, інформує УНН.
Відзначається, що Путін і Ердоган обмінялися думками з приводу обстановки в зоні деескалації в провінції Ідліб “у зв’язку з частими порушеннями радикальними озброєними формуваннями режиму припинення бойових дій”.
Вони також обговорили актуальні питання двосторонніх політичних та торговельно-економічних відносин і міжнародні проблеми.
Глава відділу зі зв’язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун також написав у своєму акаунті в Twitter про телефонну розмову лідерів двох країн. За його словами, Ердоган заявив, що порушення режиму припинення вогню сирійським режимом в зоні деескалації досягло “тривожних масштабів”. Турецький президент додав, що напади на мирних жителів, школи і лікарні не можна пояснити боротьбою з тероризмом.
Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 мая 2019 г.
“Наш президент зазначив, що метою режиму було саботувати турецько-російську співпрацю в Ідлібі і підірвати дух Астани”, — сказав Алтун.
Він також додав, що Путін і Ердоган обговорили урядову кризу в Боснії і Герцеговині.
Як зазначав УНН, Трамп повідомив, що планує зустрітися з Путіним на саміті G20.