Путин, двойник или 3D-модель: анализирует пластический хирург

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Киев • УНН

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Делал ли диктатор пластику? И почему его лицо часто отекшее? Рассказывает специалист

Настоящий ли путин сейчас руководит россией – УНН спросил у одного из ведущих пластических хирургов Украины, Дмитрия Слоссера.

Многие люди обращают внимание на уши путина. Кое-кто заметил, что они вроде бы отличаются на разных фото, на разных видео. Что вы можете по этому поводу сказать?

Вот передо мной есть четыре уха, вероятно, снятые в разные периоды его жизни. Но поскольку я очень много занимаюсь реконструкцией ушной раковины, я убежден, что это одно и то же ухо, которое просто снято с разных ракурсов. На самом деле это такой признак, который очень трудно подделать, он уникален. Ушная ракушка довольно уникальна. Сделать такую ​​же почти невозможно. Поэтому то, что я вижу, пропорции, расположение завитков мне свидетельствуют о том, что это его ухо, которое не менялось в те годы, которые мы за ним наблюдаем.

Дмитрий, мы помним, что с самого начала своей президентской деятельности владимир путин пытался создать образ мачо – позировал без верхней одежды… Какие операции чаще всего делают мужчины? Какие зоны с возрастом страдают первыми?

Наиболее популярные пластические операции у мужчин – это пластика носа, которую путин сделал, но ранее; пластика век – могут быть разные препараты, разглаживающие кожу (препараты ботокса, или филеры). Это тоже может быть еще лопоухость, но здесь лопоухости не было.

Если говорить о путине, то очевидно, что он делал пластические операции и не одну. З время его каденции проходили определенные изменения. Он делал блефаропластику (изменение формы век, разреза глаз – ред.). Мы помним, что у него был такой друг – Берлускони (Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии – ред.), который и подсадил его на пластические операции. Берлускони первым сделал пластические операции, после, по-видимому, дал контакты своего пластического хирурга в Италии. После этого путин появился в несколько обновленном виде. Люди, помните, даже писали: «Что с вами произошло, почему вы такой «отекший»?». Эта фотография как раз свидетельствует о том, что ему ввели очень большое количество препаратов гиалуроновой кислоты – это филлеры, которые наполняют лицо для того, чтобы устранить возрастные изменения. Хирурги или косметологи вводят большие объемы препарата для того, чтобы подчеркнуть скулы, подтягивающее лицо.

Однако, не только это он сделал. Видите ли, здесь есть родинка, которая находится снизу, а здесь она уже находится гораздо выше, сантиметра так на 2,5 – это свидетельствует о том, что он сделал и пластику век. Наверное, помните когда он выходил на площадь и вдруг заплакал? Эти слезы свидетельствуют не о том, что он умилился, они свидетельствуют о том, что ветер подул ему в глаза и… в послеоперационный период плохо работают слезные протоки и выступили слезы –  мне это очевидно, как пластическому хирургу. Мы видим подтяжку средней части лица, филлеры, ботокс и пластику век.

Вы уже отметили, что иногда он бывает достаточно отечным. Что это значит? Почему так?

Вряд ли его избили, но есть такие отрицательные эффекты препаратов-филлеров, препаратов гиалуроновой кислоты. Они на себя тянут воду и при определенных обстоятельствах лицо или место введения этих препаратов может отекать. Поэтому для меня это свидетельствует о том, что там есть препараты гиалуроновой кислоты, а не собственная, так не набухающая жировая ткань.



Перед Вами есть коллаж, на нем разный путин. Возможно это один и тот же, но точно из разных периодов его жизни. Финализируем: это один и тот же человек?

Да, это тот же человек и как раз ушная ракушка может свидетельствовать об этом. Есть определенные изменения: шея, подбородок, нос, кожа вокруг глаз (фактически блефаропластика). Он переделал себя, но он остался прежним.

Существуют ли, по вашему мнению, у него двойники?

Может быть, но не в СМИ. В СМИ появляется путин или его 3D модель, скорее всего. А бывает то, что для безопасности, где-то передвигается или выступает на каких-то заводах, возможно там используются двойники. Но то, что мы видим, это либо путин, либо его 3D модель.

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