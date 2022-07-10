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Путін, двійник чи 3D-модель: аналізує пластичний хірург

Путін, двійник чи 3D-модель: аналізує пластичний хірург

Київ • УНН

 • 1809951 перегляди

Чи робив диктатор пластику? І чому його обличчя часто набрякле? Розповідає спеціаліст

Чи справжній путін зараз керує росією – УНН запитав в одного з провідних пластичних хірургів України, Дмитра Слоссера.

Багато людей звертають увагу на вуха путіна. Дехто зауважив, що вони начебто відрізняються на різних фото, на різних відео. Що ви можете з цього приводу сказати?

От переді мною є чотири вуха, ймовірно, зняті в різні періоди його життя. Але оскільки я дуже багато займаюсь реконструкцією вушної мушлі, я переконаний, що це одне й те саме вухо, яке просто зняте з різних ракурсів. Насправді це така ознака, яку дуже важко підробити, вона унікальна. Вушна мушля доволі унікальна. Зробити таку саму майже неможливо. Тому те, що я бачу, пропорції, розташування тих завитків мені свідчать про те, що це його вухо, яке не мінялося протягом тих років, що ми за ним спостерігаємо.

Дмитро, ми пам’ятаємо, що з самого початку своєї президентської діяльності владімір путін намагався створити образ мачо – позував без верхнього одягу… Які операції найчастіше роблять чоловіки? Які зони з віком страждають першими?

Найбільш популярні пластичні операції в чоловіків – це пластика носу, яку путін зробив, але раніше; пластика повік – можуть бути різні препарати, які згладжують шкіру (препарати ботоксу, або філери). Це також може бути ще клаповухість, але тут клаповухості не було.

Якщо говорити про путіна, то очевидно, що він робив пластичні операції і не одну. Під час його каденції проходили певні зміни. Він робив блефаропластику (зміна форми повіка, розрізу очей – ред.). Ми пам’ятаємо, що в нього був такий друг – Берлусконі (Сільвіо Берлусконі, колишній прем’єр-міністр Італії – ред.) , який і підсадив його на пластичні операції. Берлусконі перший зробив пластичні операції, після, мабуть, дав контакти свого пластичного хірурга в Італії. Після цього путін з’явився в дещо оновленому вигляді. Люди пам’ятаю навіть писали: «Що з вами сталося, чому ви такий «набряклий»?». Ця фотографія якраз свідчення того, що йому ввели дуже велику кількість препаратів гіалуронової кислоти – це філлери, які наповнюють обличчя для того, щоб усунути вікові зміни. Хірурги або косметологи вводять великі об’єми препарату для того, щоб підкреслити вилиці, підтягується обличчя.

Проте, не тільки це він зробив. Бачите, тут є родимка, яка знаходиться знизу, а тут вона вже знаходиться набагато вище, сантиметра так на 2,5 – це свідчить про те, що він зробив і пластику повік. Напевно, пам’ятаєте коли він виходив на площу і раптом заплакав? Ці сльози свідчать не про те, що він розчулився, вони свідчать про те, що вітер подув йому в очі і… в післяопераційний період погано працюють сльозові протоки і виступили сльози –  мені це очевидно, як пластичному хірургу. Ми бачимо підтяжку середньої частини обличчя, філлери, ботокс і пластику повік.

Ви вже зауважили, що іноді він буває доволі набряклим. Що це означає? Чому так?

Навряд чи його побили, але є такі негативні ефекти препаратів-філлерів, препаратів гіалуронової кислоти. Вони на себе тягнуть воду і за певних обставин обличчя або місце введення цих препаратів може набрякати. Тому для мене це свідчить про те, що там є препарати гіалуронової кислоти, а не власна жирова тканина, яка не набрякає.



Перед Вами є колаж, на ньому є різні путіни. Можливо це один і той самий, але точно з різних періодів його життя. Фіналізуємо: це одна й та сама людина?


Так, це та сама людина і якраз вушна мушля може свідчити про це. Є певні зміни: шия, підборіддя, ніс, шкіра навколо очей (фактично блефаропластика). Він переробив себе, але він лишився той самий.

Чи існують, на вашу думку, у нього двійники?

Можливо, але не у ЗМІ. У ЗМІ з’являється путін або його 3D модель, скоріш за все. А буває те, що для питань безпеки, десь пересувається або виступає на якихось заводах, можливо там використовуються двійники. Але те, що ми бачимо є або путін, або його 3D модель.

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